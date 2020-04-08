الأمين: #تركيا تخوض معنا عملية برية وبحرية وجوية لكسر حفتر وإنهاء وجوده بأسرع

Secretary: #Turkey is undergoing with us a land, sea and air operation to break haftar and end his presence as soon as possible. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Secretary: #Turkey is undergoing with us a land, sea and air operation to break haftar and end his presence as soon as possible. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
عاشين فى اوهام ياخوان فكل من دعمهم اردوغان فى خبر كان ومستحيل ان مصر لاحد بالمساس بالامن القومى لها والمعركة محسومة للجيش الوطنى دون الحاجة لتدخل مصر مباشرة لحسم المعركة فالجيش الوطنى لا يحتاح ذلك اصلا واصبح الجيش التاسع افريقيا متقدما على الجيش التونسى فى اخر تصنيف بينما الجيش المصرى الاول افريقيا وعربيا واسلاميا والتاسع عالميا يليه ايطاليا والمانيا وتركيا واسرائيل ومصر القوى البحرية السادسة عالميا واذا اصفنا اليها قوة الدول العربية الداعمة الليبى تجد ان هلاك الخوان امر حتمى
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