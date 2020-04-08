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الأمين: #تركيا تخوض معنا عملية برية وبحرية وجوية لكسر حفتر وإنهاء وجوده بأسرع

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الأمين: #تركيا تخوض معنا عملية برية وبحرية وجوية لكسر حفتر وإنهاء وجوده بأسرع وقت. #ليبيا #المرصد

Secretary: #Turkey is undergoing with us a land, sea and air operation to break haftar and end his presence as soon as possible. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • عاشين فى اوهام ياخوان فكل من دعمهم اردوغان فى خبر كان ومستحيل ان مصر لاحد بالمساس بالامن القومى لها والمعركة محسومة للجيش الوطنى دون الحاجة لتدخل مصر مباشرة لحسم المعركة فالجيش الوطنى لا يحتاح ذلك اصلا واصبح الجيش التاسع افريقيا متقدما على الجيش التونسى فى اخر تصنيف بينما الجيش المصرى الاول افريقيا وعربيا واسلاميا والتاسع عالميا يليه ايطاليا والمانيا وتركيا واسرائيل ومصر القوى البحرية السادسة عالميا واذا اصفنا اليها قوة الدول العربية الداعمة الليبى تجد ان هلاك الخوان امر حتمى

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