ليبيا_الآن I “شمال إفريقيا” يتيح الشحن الإلكتروني لـ “موبي ناب” . . أتاح مصر…

#ليبيا_الآن I “شمال إفريقيا” يتيح الشحن الإلكتروني لـ “موبي ناب”
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أتاح مصرف شمال إفريقيا خدمة الشحن الالكتروني لبطاقات الشراء عبر تطبيق “موبي ناب”.
وأشارت إدارة المصرف في إعلانها الذي نشرته عبر الحساب الرسمي لها بموقع فيسبوك إلى أن الخدمة يمكن الاستفادة منها لشحن بطاقة تداول الصادرة عن “شمال إفريقيا”، موضحة أن السقف اليومي لعمليات الشحن 1000 دينار، بينما حددت إدارة المصرف قيمة السقف الشهري للشحن بـ 2000 دينار لكل بطاقة.
#Libya _ now I " North Africa " allows electronic shipping to " Moby "
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The Bank of North Africa has made available e-shipment service through the moby app.
In its official Facebook account, the bank management announced that the service could be used to ship a trading card issued by "North Africa", explaining that the daily ceiling of freight is 1000 Dinars, while Bank management has determined the monthly shipping ceiling of KD 2000 per card.
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