ليبيا_الآن I “شمال إفريقيا” يتيح الشحن الإلكتروني لـ “موبي ناب” . . أتاح مصر…

#ليبيا_الآن I “شمال إفريقيا” يتيح الشحن الإلكتروني لـ “موبي ناب”

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أتاح مصرف شمال إفريقيا خدمة الشحن الالكتروني لبطاقات الشراء عبر تطبيق “موبي ناب”.

وأشارت إدارة المصرف في إعلانها الذي نشرته عبر الحساب الرسمي لها بموقع فيسبوك إلى أن الخدمة يمكن الاستفادة منها لشحن بطاقة تداول الصادرة عن “شمال إفريقيا”، موضحة أن السقف اليومي لعمليات الشحن 1000 دينار، بينما حددت إدارة المصرف قيمة السقف الشهري للشحن بـ 2000 دينار لكل بطاقة.