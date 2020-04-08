السرية الطبية التابعة للجيش تباشر تعقيم غالبية محاور القتال في #طرابلس. #ليبيا

Army medical company begins sterilization of the majority of fighting axis in #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Army medical company begins sterilization of the majority of fighting axis in #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ان شاء الله اليوم اخر كلمة للسجين فايز السراج.
ياخونى في المنطقة الغربية اذا انتصرت حكومة الوفاق الاجرامية والله سوف لن ولن تروا خير ابدا وسوف لم تروا الا الخطف والارهاب. يصلح الله حالكم وانتم تفصلكم ايام عن شهر رمضان فاتقوا الله وابتعدوا عن النفاق لان الملشيات لايمكن ان تبني دولة.
The national Accord Government is a collection of criminals and they are dangerous for the Libyan people
اللهم ادفع عنا وباء المجرم اردوغان .
الله ابعد عنا شر الخونة.
كثرة الخونة في المنطقة الغربية ربما يسبب في ان نقول سلامات يا ليبيا ابقي في الارهاب لملشيات مصراتة .
افهموا ياليبيين ان الملشيات ليس عندهم انسانية ولااخلاق ولابد من اعادة السيطرة الجوية للجيش الليبي, الملشيات الجبانة لاتفهم الا الخنق,
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