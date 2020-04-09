مختص: هذه رسالة اردوغان من ارساله السلاح والمرتزقة إلى ليبيا

قال أحمد عطا، الكاتب المختص بالشئون الليبية، إن تركيا تواصل الدفع بمرتزقة إلى داخل البلاد غير مهتمة بفيروس كورونا أو مستقبل الشعب الليبي.

وأشار الكاتب إلى أن أنقرة أنزلت ميليشيات باسم سعد بن أبى وقاص على الأراضي الليبية بعد أن تم تدريبها في تركيا، وقد نجحت القوات المسلحة الليبية في القضاء على 25 من هذه الميليشيا وتدمير 3 عربات لحكومة الوفاق وقتل عبد الحكيم الزين قائد قوات 42.

وأضاف، قائلا “هناك رسالة من دفع الرئيس التركي أردوغان بمليشياته إلى ليبيا وهي الضرب بمخرجات في مؤتمر برلين عرض الحائط”.

وأوضح الكاتب أحمد عطا أن تركيا تستغل انشغال العالم بأزمة كورونا لنقل أسلحة وميليشيات إلى ليبيا عن طريق بعض الوسطاء الذين تعقد معهم تركيا صفقات مثل كرواتيا وأوكرانيا.

وأعلن الجيش الليبي تصديه لهجوم شنه مسلحون في ضواحي العاصمة طرابلس. وأكد قائد غرفة عمليات أجدابيا أن قوات الجيش تصدت للمليشيات المدعومة من أنقرة، لمحاولتهم مهاجمةَ محور عين زارة.

المصدر: قناة الغد