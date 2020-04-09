فيديو | السراج : لاتطلبوا المستحيل من حكومة الوفاق بخصوص #كورونا ، فقد ورثنا ق

Video | AOS: don’t ask the impossible from the government of reconciliation regarding #corona, we have inherited a decaying health sector. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Video | AOS: don’t ask the impossible from the government of reconciliation regarding #corona, we have inherited a decaying health sector. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
كيف وانت تعد دائما بالمستحيل وكلام فارغ لايقوله الا بغبغان اخوانى خقير او مسطول من اكل شيكولاته مخدرة او مهبول ساكن فى قرقارش الم تعد بدحر الجيش للوطنى المدعوم من الشعب والقبائل من طرابلس وجلبت مرتزقة ودواعش واحتلال تركى ليحكوك رغم ان هذا غير مجدى لو اراد احد نسور الجيش تدمير وكرك ولكن الصاروخ اغلى من رأسك الغبية التى ستقطع فى النهاية على يد من تحالفت معهم
.وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22)
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