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فيديو | السراج : لاتطلبوا المستحيل من حكومة الوفاق بخصوص #كورونا ، فقد ورثنا ق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | السراج : لاتطلبوا المستحيل من حكومة الوفاق بخصوص #كورونا ، فقد ورثنا قطاع صحي متهالك . #ليبيا #المرصد

Video | AOS: don’t ask the impossible from the government of reconciliation regarding #corona, we have inherited a decaying health sector. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • كيف وانت تعد دائما بالمستحيل وكلام فارغ لايقوله الا بغبغان اخوانى خقير او مسطول من اكل شيكولاته مخدرة او مهبول ساكن فى قرقارش الم تعد بدحر الجيش للوطنى المدعوم من الشعب والقبائل من طرابلس وجلبت مرتزقة ودواعش واحتلال تركى ليحكوك رغم ان هذا غير مجدى لو اراد احد نسور الجيش تدمير وكرك ولكن الصاروخ اغلى من رأسك الغبية التى ستقطع فى النهاية على يد من تحالفت معهم

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  • .وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22)

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