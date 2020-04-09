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بعد حملة ضدها.. وكالة الأنباء التركية تحذف مقالها عن ” أتراك #مصراتة ومعركة #ط

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعد حملة ضدها.. وكالة الأنباء التركية تحذف مقالها عن ” أتراك #مصراتة ومعركة #طرابلس “. #ليبيا #المرصد

After a campaign against her.. Turkish news agency delete its article about “Turks #misrata and the battle of #Tripoli“. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • اضحكوا العالم كله على غباوة الانا دلدول التركية المثيرة للضحك لانه عكس الواقع كمن يدعى ان الصراصير طردت صاحب البيت وانفردت به او ان جرذان هزمت اسود كلام فارغ وغير منطقى اصلا فالكل يرى الهزائم المستمرة لكلاب اردوغان فى ليبيا ووصول الجيش الى منفذ رأس جدير ووجوده شرق مصراطة واسقط اربع طائرات مسيرة ويدك مطار مصراطة ومعتيقة وتم نقل جثث 11 جندى تركى الى تركيا وكل يوم يقتل المزيد من كلاب اردوغان واذا بليتم فاستتروا

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