بعد حملة ضدها.. وكالة الأنباء التركية تحذف مقالها عن ” أتراك #مصراتة ومعركة #ط

After a campaign against her.. Turkish news agency delete its article about “Turks #misrata and the battle of #Tripoli“. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
After a campaign against her.. Turkish news agency delete its article about “Turks #misrata and the battle of #Tripoli“. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
اضحكوا العالم كله على غباوة الانا دلدول التركية المثيرة للضحك لانه عكس الواقع كمن يدعى ان الصراصير طردت صاحب البيت وانفردت به او ان جرذان هزمت اسود كلام فارغ وغير منطقى اصلا فالكل يرى الهزائم المستمرة لكلاب اردوغان فى ليبيا ووصول الجيش الى منفذ رأس جدير ووجوده شرق مصراطة واسقط اربع طائرات مسيرة ويدك مطار مصراطة ومعتيقة وتم نقل جثث 11 جندى تركى الى تركيا وكل يوم يقتل المزيد من كلاب اردوغان واذا بليتم فاستتروا
أضف تعليقـك