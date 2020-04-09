الغرياني: 48 بلدية طالبوا بإقالة وكيل وزارة الصحة الذي قام بإرسال رشاوى وسيارا

Ạlgẖryạny: 48 municipalities called for the removal of the deputy ministry of health, who sent them to them to turn off everything and die logos. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Ạlgẖryạny: 48 municipalities called for the removal of the deputy ministry of health, who sent them to them to turn off everything and die logos. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
وين هذه البلديات ياحمار هل تسمى عميل بليد اخوانى محرم عليه دخول بلدية ما يمثلها اتفوووه عليك غبى وحقير فكل ما يتبع مليشيات السراج بلديات تعد على الاصابع والباقى يتمتع بحماية الجيش الوطنى العظيم رغم انفك ياقذر يامن تتسول اموال قطر الحرام وتعمل عندها كلب مأجور تنبح على الفاضى
بعد سقوط اردوغان فى تركيا نتيجة غباوة فى مكافحة الكورونا والتى تنتشر بسرعة وتخطت اربعين الف اصابة فى اقل من شهر ومرشح للمركز الاول او الثانى عالميا وقتها سيتم تسليم الغريانى وباقى الكلاب المسعورة للجيش الوطنى ليحاكمهم ويقتص منهم
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