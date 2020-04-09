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الغرياني: 48 بلدية طالبوا بإقالة وكيل وزارة الصحة الذي قام بإرسال رشاوى وسيارا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الغرياني: 48 بلدية طالبوا بإقالة وكيل وزارة الصحة الذي قام بإرسال رشاوى وسيارات فاخرة لهم لينطفئ كل شيء وتموت الشعارات. #ليبيا #المرصد

Ạlgẖryạny: 48 municipalities called for the removal of the deputy ministry of health, who sent them to them to turn off everything and die logos. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • وين هذه البلديات ياحمار هل تسمى عميل بليد اخوانى محرم عليه دخول بلدية ما يمثلها اتفوووه عليك غبى وحقير فكل ما يتبع مليشيات السراج بلديات تعد على الاصابع والباقى يتمتع بحماية الجيش الوطنى العظيم رغم انفك ياقذر يامن تتسول اموال قطر الحرام وتعمل عندها كلب مأجور تنبح على الفاضى

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  • بعد سقوط اردوغان فى تركيا نتيجة غباوة فى مكافحة الكورونا والتى تنتشر بسرعة وتخطت اربعين الف اصابة فى اقل من شهر ومرشح للمركز الاول او الثانى عالميا وقتها سيتم تسليم الغريانى وباقى الكلاب المسعورة للجيش الوطنى ليحاكمهم ويقتص منهم

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