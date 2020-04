#ليبيا_الآن I سلال مليئة بالطعام تتدلى من الشرفات للمساعدة في زمن #كورون🧺#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/2RaMbjL

إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara

#Libya _ now I baskets full of food hanging from balconies to help in the time of #coron 🧺#أخبار_الآن #كوفيد_19 https://bit.ly/2RaMbjL

Preparation: #Nora _ Sheikh Good morning

