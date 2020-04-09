الفقية: لا بد أن تثور الشعوب على حكوماتها الداعمة لحفتر. #ليبيا #المرصد Nei

Neighbours: peoples must rage against their governments in support of the you. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Neighbours: peoples must rage against their governments in support of the you. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
لانك حمار ومتخلف عقليا لان شعوب الدول الداعمة لقائد الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب الليبى وقبائله تشكر حكوماتها وتطلب منهم دعم اكبر وراى الجميع مشهد رائع لم يحدث من قبل عندما جلس رئيس مجلس النواب الليبى بجوار رئيس مجلس النواب المصرى وصفق له جميع نواب مصر اغلبية ومعارضة عندما اعلن انه سيطلب دعم الجيش المصرى ولو طلب المشير خليفة حفتر دعم الجيش المصرى لتحرك اعصار يدفن خوان ليبيا والمرتزقة والاتراك ويعود الى قواعده لينعم الشعب الليبى بالامن والامان ولكن الجيش الوطنى الليبى ليس فى حاحة الان لذلك فهو قادر بمفرده على سحق المليشيات العثمانية بدعم من القبائل الوطنية التى اغلقت ابار النفط لحرمان كلاب اردوغان من عائدها ام شعوب الدول الداعمة للمليشيات الارهابية فالكل يرى قمع المعارضة التركية واعتقال مئات الالاف فى السجون اما فى قطر الانقلابية ابا عن جد فنرى دميم يحتمى من شعبه ايضا بجلب 5000 مرتزق تركى ينهبوا ثروة الشعب القطرى اتفوووه عليك غبى فالشعوب الحرة تحترم ارادة الشعب الليبى العظيم وجيشه الوطنى وقيادته الحكيم وانتم ياخوان شواذ من حثالة المجتمع مكانكم محجوز فى قرقارش او سجن ابوسليم
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