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الفقية: لا بد أن تثور الشعوب على حكوماتها الداعمة لحفتر. #ليبيا #المرصد Nei

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الفقية: لا بد أن تثور الشعوب على حكوماتها الداعمة لحفتر. #ليبيا #المرصد

Neighbours: peoples must rage against their governments in support of the you. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • لانك حمار ومتخلف عقليا لان شعوب الدول الداعمة لقائد الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب الليبى وقبائله تشكر حكوماتها وتطلب منهم دعم اكبر وراى الجميع مشهد رائع لم يحدث من قبل عندما جلس رئيس مجلس النواب الليبى بجوار رئيس مجلس النواب المصرى وصفق له جميع نواب مصر اغلبية ومعارضة عندما اعلن انه سيطلب دعم الجيش المصرى ولو طلب المشير خليفة حفتر دعم الجيش المصرى لتحرك اعصار يدفن خوان ليبيا والمرتزقة والاتراك ويعود الى قواعده لينعم الشعب الليبى بالامن والامان ولكن الجيش الوطنى الليبى ليس فى حاحة الان لذلك فهو قادر بمفرده على سحق المليشيات العثمانية بدعم من القبائل الوطنية التى اغلقت ابار النفط لحرمان كلاب اردوغان من عائدها ام شعوب الدول الداعمة للمليشيات الارهابية فالكل يرى قمع المعارضة التركية واعتقال مئات الالاف فى السجون اما فى قطر الانقلابية ابا عن جد فنرى دميم يحتمى من شعبه ايضا بجلب 5000 مرتزق تركى ينهبوا ثروة الشعب القطرى اتفوووه عليك غبى فالشعوب الحرة تحترم ارادة الشعب الليبى العظيم وجيشه الوطنى وقيادته الحكيم وانتم ياخوان شواذ من حثالة المجتمع مكانكم محجوز فى قرقارش او سجن ابوسليم

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