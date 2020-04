#ليبيا_الآن Iبعيدا عن أخبار #كورونا .. الإعصار المدمّر “هارولد” يصل إلى #فيجي#أخبار_الآن إعداد: #قاسم_صالح للتفاصيل: 👇https://bit.ly/34kW43P

#Libya _ now I away from the news of #Corona.. the devastating hurricane “Harold” arrives in #Fiji#أخبار_الآن Preparation: #Qasim _ Saleh For details 👇https://bit.ly/34kW43P

Translated from Arabic