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فيديو | محمود عبدالعزيز يطالب بإرسال ” ريدبول ” ومشروبات طاقة ومكسرات إلى ” ال

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | محمود عبدالعزيز يطالب بإرسال ” ريدبول ” ومشروبات طاقة ومكسرات إلى ” الثوار ” في الجبهات . #ليبيا #المرصد

Video | Mahmoud Abdulaziz demands that ” Red Bull ” and energy drinks and nuts be sent to ” Rebel ” on the front. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • محوء عبدالعزى مهبول على طول لو كان عنده ذرة رجولة ينزل محاور القتال ليرى اسود يفترسوه وينيكوه دون الحاجة لمقويات ولا مكسرات

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  • فكرة ريد بول والمكسرات ممتازة لكن لازم تكون انت موجود باش ترقص بترمك اللي زي ترم الهجالة ويلقوا الابطال وين يفرغوا سمهم بعد الريد بول والمكسرات يابو ترمتين يا متكتك يا سمين

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