فيديو | محمود عبدالعزيز يطالب بإرسال ” ريدبول ” ومشروبات طاقة ومكسرات إلى ” ال

Video | Mahmoud Abdulaziz demands that ” Red Bull ” and energy drinks and nuts be sent to ” Rebel ” on the front. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Video | Mahmoud Abdulaziz demands that ” Red Bull ” and energy drinks and nuts be sent to ” Rebel ” on the front. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
محوء عبدالعزى مهبول على طول لو كان عنده ذرة رجولة ينزل محاور القتال ليرى اسود يفترسوه وينيكوه دون الحاجة لمقويات ولا مكسرات
فكرة ريد بول والمكسرات ممتازة لكن لازم تكون انت موجود باش ترقص بترمك اللي زي ترم الهجالة ويلقوا الابطال وين يفرغوا سمهم بعد الريد بول والمكسرات يابو ترمتين يا متكتك يا سمين
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