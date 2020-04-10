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مشايخ #ترهونة: قصف طيران أردوغان المعتوه لمدينتنا يكشف فشل الوفاق الذريع في تح

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مشايخ #ترهونة: قصف طيران أردوغان المعتوه لمدينتنا يكشف فشل الوفاق الذريع في تحقيق أي نصر على الأرض. #ليبيا #تركيا #المرصد

Elders of #tarhuna: Erdogan’s crazy bombing of our city reveals the failure of reconciliation to achieve any victory on earth. #Libya #Turkey #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • افلاس المعتوه بعد الفشل فى محاور القتال اتجه لقصف المدنيين اسهل مع ان الجيش لو فعل مثله لحرر مصراطة من زمان بعد ان يحولها الى اطلال واشلاء ويجوع اهل طرابلس ولكن الجيش الوطنى لا يصرب الا اهداف عسكرية وهذا سر انتصاراته الكبيرة خلال عام واحد

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  • اللهم اسالك في هذا اليوم ان تستجيب دعوة المظلوم وتنصر الجيش الليبي الذي جاء منذ سنة لانقاذ العاصمة واهلها من الملشيات, جاء بناء على طلب اهالي المنطقة الغربية والجنوب ولكن الخزي والعار لكل خاىن منافق ,الخزي والعار لكل من باع الوطن وباع دينة والخزي والعار لكل محايد في سبيل الوطن والخزي والعار لكل شخص ماسك العصاة مسكة مهزوزة. اسال الله ان يهلك كل من يهلك الوطن ويقف مع الاستعمار التركي اللعين,اللهم سالك النصر القريب للجيش .

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