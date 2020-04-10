مشايخ #ترهونة: قصف طيران أردوغان المعتوه لمدينتنا يكشف فشل الوفاق الذريع في تح

Elders of #tarhuna: Erdogan’s crazy bombing of our city reveals the failure of reconciliation to achieve any victory on earth. #Libya #Turkey #Observatory
Translated from Arabic
Elders of #tarhuna: Erdogan’s crazy bombing of our city reveals the failure of reconciliation to achieve any victory on earth. #Libya #Turkey #Observatory
Translated from Arabic
افلاس المعتوه بعد الفشل فى محاور القتال اتجه لقصف المدنيين اسهل مع ان الجيش لو فعل مثله لحرر مصراطة من زمان بعد ان يحولها الى اطلال واشلاء ويجوع اهل طرابلس ولكن الجيش الوطنى لا يصرب الا اهداف عسكرية وهذا سر انتصاراته الكبيرة خلال عام واحد
اللهم اسالك في هذا اليوم ان تستجيب دعوة المظلوم وتنصر الجيش الليبي الذي جاء منذ سنة لانقاذ العاصمة واهلها من الملشيات, جاء بناء على طلب اهالي المنطقة الغربية والجنوب ولكن الخزي والعار لكل خاىن منافق ,الخزي والعار لكل من باع الوطن وباع دينة والخزي والعار لكل محايد في سبيل الوطن والخزي والعار لكل شخص ماسك العصاة مسكة مهزوزة. اسال الله ان يهلك كل من يهلك الوطن ويقف مع الاستعمار التركي اللعين,اللهم سالك النصر القريب للجيش .
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