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‎سميفونية جماعية من داخل منازل 30 عازف‎

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I سميفونية جماعية من داخل منازل 30 عازف.. احتفاء بالطواقم الطبية حول العالم
#أخبار_الآن #خليك_بالبيت #covid_19 https://bit.ly/2JRQDjn

إعداد: #نورا_الشيخ
Alsheikh Nawara

#Libya _ now I name a group symphony from inside the houses of 30 musicians.. to celebrate medical crews around the world
#أخبار_الآن #خليك_بالبيت #covid_19 https://bit.ly/2JRQDjn

Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning

Translated from Arabic

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