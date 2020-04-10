عاجل سميفونية جماعية من داخل منازل 30 عازف تم النشر منذُ 22 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / قناة الان مصدر الخبر / قناة الان #ليبيا_الآن I سميفونية جماعية من داخل منازل 30 عازف.. احتفاء بالطواقم الطبية حول العالم#أخبار_الآن #خليك_بالبيت #covid_19 https://bit.ly/2JRQDjn إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara #Libya _ now I name a group symphony from inside the houses of 30 musicians.. to celebrate medical crews around the world#أخبار_الآن #خليك_بالبيت #covid_19 https://bit.ly/2JRQDjn Preparation: #Nora _ Sheikh Good morning Translated from Arabic
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