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بالصور | وكالة الأنباء التركية تعلن عن إرسال أنقرة لمساعدات طبية إلى العسكريين

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بالصور | وكالة الأنباء التركية تعلن عن إرسال أنقرة لمساعدات طبية إلى العسكريين الأتراك في #ليبيا. #المرصد #تركيا

With Photos | Turkish News Agency announces the sending of medical assistance to Turkish military in #Libya. #Observatory #turkey

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • المعتوه غبى جدا فهو يحتاج المساعدة بعد ان وصل معدل الاصابة الى 5000 اصابة يوميا ومائة وفاة خلال شهر واحد فقط من الاعلان عن اول حالة فى 11 مارس الماضى مما يرشح تركيا لدخول المربع الذهبى ونادى المائة الف مصاب قريبا بفضل غباوة اردوغان الذى يريد ان ينافس على القمة حتى ينافس ترامب

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  • اللهم اتستجيب دعوة المظلوم وتنصر الجيش الليبي الذي جاء منذ سنة لانقاذ العاصمة واهلها من الملشيات, جاء بناء على طلب اهالي المنطقة الغربية والجنوب ولكن الخزي والعار لكل خاىن منافق ,الخزي والعار لكل من باع الوطن وباع دينة والخزي والعار لكل محايد في سبيل الوطن والخزي والعار لكل شخص ماسك العصاة مسكة مهزوزة. اسال الله ان يهلك كل من يهلك الوطن ويقف مع الاستعمار التركي اللعين,اللهم سالك النصر القريب للجيش .

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