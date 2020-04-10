بالصور | وكالة الأنباء التركية تعلن عن إرسال أنقرة لمساعدات طبية إلى العسكريين

With Photos | Turkish News Agency announces the sending of medical assistance to Turkish military in #Libya. #Observatory #turkey
Translated from Arabic
With Photos | Turkish News Agency announces the sending of medical assistance to Turkish military in #Libya. #Observatory #turkey
Translated from Arabic
المعتوه غبى جدا فهو يحتاج المساعدة بعد ان وصل معدل الاصابة الى 5000 اصابة يوميا ومائة وفاة خلال شهر واحد فقط من الاعلان عن اول حالة فى 11 مارس الماضى مما يرشح تركيا لدخول المربع الذهبى ونادى المائة الف مصاب قريبا بفضل غباوة اردوغان الذى يريد ان ينافس على القمة حتى ينافس ترامب
اللهم اتستجيب دعوة المظلوم وتنصر الجيش الليبي الذي جاء منذ سنة لانقاذ العاصمة واهلها من الملشيات, جاء بناء على طلب اهالي المنطقة الغربية والجنوب ولكن الخزي والعار لكل خاىن منافق ,الخزي والعار لكل من باع الوطن وباع دينة والخزي والعار لكل محايد في سبيل الوطن والخزي والعار لكل شخص ماسك العصاة مسكة مهزوزة. اسال الله ان يهلك كل من يهلك الوطن ويقف مع الاستعمار التركي اللعين,اللهم سالك النصر القريب للجيش .
أضف تعليقـك