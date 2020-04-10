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#ليبيا_الآن I بسبب #فيروس_كورونا .. مركز أبحاث بريطاني يدعو إلى مقاضاة #الصين وإجبارها على تعويض الدول المتضررة
قال مركز أبحاث بريطاني إنه يتعين على الدول المتضررة من فيروس كورونا مقاضاة الحزب الشيوعي الصيني وإجباره على تعويض الخسائر
#covid_19 #الحزب_الشيوعي
مزيد من التفاصيل: https://bit.ly/3bYIkhO
#Libya _ now I because of #corona _ virus.. British research center calls to Sue #China and force it to compensate the affected countries
British research center said that states affected by the corona virus should sue the Chinese Communist party and force it to compensate for losses
#covid_19 #الحزب_الشيوعي
More Details: https://bit.ly/3bYIkhO
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