#ليبيا_الآن I بسبب #فيروس_كورونا .. مركز أبحاث بريطاني يدعو إلى مقاضاة #الصين وإجبارها على تعويض الدول المتضررة

قال مركز أبحاث بريطاني إنه يتعين على الدول المتضررة من فيروس كورونا مقاضاة الحزب الشيوعي الصيني وإجباره على تعويض الخسائر

#covid_19 #الحزب_الشيوعي

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