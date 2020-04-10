السباعي لـ السراج: أين الميزانيات الفلكية التي كانت تنفق على صحة الوفاق منذ دخ

Al-AOS: where are the astronomical budgets that have been spent on reconciliation health since you entered the capital. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Al-AOS: where are the astronomical budgets that have been spent on reconciliation health since you entered the capital. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
الاخوان اصابهم السعار ويحاولوا ان يحملوا السراج كل هزائمهم رغم استنفاذ اخر اوراقهم فى الاستعانة بالمرتزقة والاحتلال التركى وبعد شح الموارد المالية وعملية ايرينى الاوربية عرف الخوان انهم فى النزع الاخير ونهايتهم سوداء خاصة مع مهرجات جائحة كورونا التى عصفت بدول العالم ودمرت اقتصاديات الدول التى تعتمد على السياحة والدعارة مثل تركيا وتعانى من فساد ونهب للمال العام
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