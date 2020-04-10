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السباعي لـ السراج: أين الميزانيات الفلكية التي كانت تنفق على صحة الوفاق منذ دخ

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السباعي لـ السراج: أين الميزانيات الفلكية التي كانت تنفق على صحة الوفاق منذ دخولك العاصمة. #ليبيا #المرصد

Al-AOS: where are the astronomical budgets that have been spent on reconciliation health since you entered the capital. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الاخوان اصابهم السعار ويحاولوا ان يحملوا السراج كل هزائمهم رغم استنفاذ اخر اوراقهم فى الاستعانة بالمرتزقة والاحتلال التركى وبعد شح الموارد المالية وعملية ايرينى الاوربية عرف الخوان انهم فى النزع الاخير ونهايتهم سوداء خاصة مع مهرجات جائحة كورونا التى عصفت بدول العالم ودمرت اقتصاديات الدول التى تعتمد على السياحة والدعارة مثل تركيا وتعانى من فساد ونهب للمال العام

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