جريدة لندنية: انسحاب قوات نالوت من مواقعها يُعمق مأزق حكومة السراج

تونس – تتتالى الأعاصير المُحيطة من كل جانب بحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، التي تعمقت أزمتها السياسية والعسكرية بشكل غير مسبوق، عكستها المواجهة الإعلامية الصاخبة مع القوات الموالية لها بسبب الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تكبدتها في محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس، وبقية المناطق الغربية.

وأخذت تلك الأعاصير نسقا تصاعديا تجاوز الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى فايز السراج وحكومته، والتي ارتفعت حدتها خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل إلى إعلان المجلس العسكري – نالوت عن وقف كافة الدوريات الأمنية، وسحب عناصر قواته من مواقعها العسكرية، ومن كل نقاط تمركزاتها على طول الحدود مع تونس، وإرجاعها إلى داخل مدينة نالوت.

وأعلن المجلس العسكري، وكافة الأجهزة الأمنية بنالوت في بيان حمل الرقم 5 وزعه مساء الخميس، عن قرار سحب جميع قواته من كل النقاط الحدودية الممتدة على مسافة نحو 450 كلم على مستوى الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس، بسبب ما وصفه بـ”عدم تلقي الدعم اللازم من الجهات المسؤولة في الدولة رغم المراسلات السابقة لرئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع والداخلية”.

وبهذا الموقف، ينضم المجلس العسكري بنالوت إلى بقية الجماعات المسلحة التي صعّدت من وتيرة اتهاماتها لحكومة السراج بـ”التقصير في تقديم الدعم لجبهات القتال، والعجز في مواجهة انتشار فايروس كورونا”، وهي اتهامات برزت منذ تراجع العائدات المالية بسبب توقف قبائل الشرق الليبي عن ضخ وتصدير النفط.

ويندرج التحرك الذي قام به المجلس العسكري – نالوت في إطار الضغوط التي يمارسها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ومن ورائه تيار الإسلام السياسي لإجبار السراج على الموافقة على سياسة التقشف المؤلمة التي يعتزم تنفيذها ومن بينها رفع الرسوم عن بيع النقد الأجنبي للتجار، ما يعني رفع أسعار المواد الاستهلاكية.

وشكل هذا الموقف تطورا لافتا في سياقات التأكيد على تفاقم مأزق حكومة السراج وتناميه، وخاصة أن المجلس العسكري بنالوت الذي يضم في صفوفه 7 كتائب تُسيطر على الشريط الحدودي مع تونس، الذي يبقى الشريان الرئيسي للإمدادات الاستراتيجية للجماعات المسلحة في طرابلس، يُعتبر من أقوى القوات الداعمة لحكومة الوفاق برئاسة السراج.

وكان عدد من البلديات، من بينها بلدية نالوت، أصدرت بيانا مشتركا هددت فيه السراج بالتمرد في صورة عدم وصول الدعم اللازم لمواجهة فايروس كورونا.

ولمّح السراج في خطاب مساء الأربعاء إلى وقوف الصديق الكبير خلف تلك التهديدات، حيث استغرب تواصل الكبير مع عمداء البلديات وأمراء الجماعات المسلحة، متجاهلا مهامه.