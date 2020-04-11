معزب: وقف القتال في طرابلس يصبح ممكناً حال توفر الإرادة الدولية لذلك. #ليبيا #المرصد
معزب: وقف القتال في طرابلس يصبح ممكناً حال توفر الإرادة الدولية لذلك. #ليبيا #المرصد
اى ارادة دولية مع زب ياميبون والعالم مشغول بمعركة الكورونا والكرامة ستنتصر حتما انظر الى ارض الدعارة التركية حظر التجول التام لمدة يومين بسبب الكورونا ولم يتعظ ابن المجنونة تنزيل السلطان المعتوه اردوغان الذى يقترب من السحل فى الشارع مع زوجته اذا غضب الاتراك على الطريقة الرومانية عندما سحلوا شاويشيسكو مع زوجته رئيسة فى الشارع وليتعظ شاويش اوغلو رويبضة اردوغان الجربان
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