ليبيا_الآن I إصابة 50 مواطناً ليبياً في بريطانيا بكورونا . . أعلنت السفارة ا…

#ليبيا_الآن I إصابة 50 مواطناً ليبياً في بريطانيا بكورونا

.

.

أعلنت السفارة الليبية في لندن أمس الجمعة عن ارتفاع عدد الليبيين المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 50 مصابا.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن 7 من بين المصابين حالتهم حرجة ويتواجدون في المستشفى فيما قال البيان إن المصابين بينهم 20 طفلا و13 امرأة و17 رجلا شفي منهم حتى الآن 4 أشخاص.

وتتلقى 12 مريضة ليبية بكورونا الرعاية اللازمة في المنزل، كما يتلقى 18 طفلاً العلاج في بيوتهم أيضاً وذلك بعد تماثل 2 منهم للشفاء.

وكانت السفارة الليبية في لندن قد أشارت في وقت سابق إلى وفاة حالتين من الليبيين المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.