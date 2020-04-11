عاجل

العباني: مع من تريدوننا أن نوقف إطلاق النار مع الزمرينة أو البقرة أو غنيوة ؟.

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

العباني: مع من تريدوننا أن نوقف إطلاق النار مع الزمرينة أو البقرة أو غنيوة ؟. #ليبيا #المرصد

The: who do you want us to stop shooting with groups, cow or gẖnywẗ?. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • للاسف المجتمع الدولى لم بستوعب درس الكورونا ولايزال النفاق مستمرا فماذا كانوا يتوقعوا بعد ان ظهر الفساد فى البر والبحر وراينا دويلة ارهابية مثل قطر ترشى بلاتر للحصول على تنظيم كأس العالم وراينا مجلس الامن يفرض امعة لتحكم ليبيا رغم رفض مجلس نواب الشعب له ولحكومته ويسرقوا السلطة من حكومة شرعية نالت ثقة مجلس النواب وراينا تغاضى القوى الكبرى عن نقل دواعش ومرتزقة من سوريا واسلحة من تركيا واحتلال علنى ويتغاضى سلامة عن هذا فى شهاته الزور الى ان ارسل الله اصغر رسله عرفا اى متتابعة تعصف بدول الناتو الكبرى عصفا وتخرج حاملتى طائرات من الخدمة الامربكية روزفلت والفرنسية شارل ديجول ليعرفوا ان العزة والقوة لله وحده وانتشرت الكورونا نشرا ومفرقات فرقا فجعلت الناس متفرقين بالاكراه ليتلوا ذكر الله بعد نسيان ولم يعد لديهم عذر بعد هذا الانذار من الله ليعلموا ان وعد الله حقيقة واقعية قال تعالى :
    {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا(6) } [المرسلات]

    رد