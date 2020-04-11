العباني: مع من تريدوننا أن نوقف إطلاق النار مع الزمرينة أو البقرة أو غنيوة ؟.

The: who do you want us to stop shooting with groups, cow or gẖnywẗ?. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The: who do you want us to stop shooting with groups, cow or gẖnywẗ?. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
للاسف المجتمع الدولى لم بستوعب درس الكورونا ولايزال النفاق مستمرا فماذا كانوا يتوقعوا بعد ان ظهر الفساد فى البر والبحر وراينا دويلة ارهابية مثل قطر ترشى بلاتر للحصول على تنظيم كأس العالم وراينا مجلس الامن يفرض امعة لتحكم ليبيا رغم رفض مجلس نواب الشعب له ولحكومته ويسرقوا السلطة من حكومة شرعية نالت ثقة مجلس النواب وراينا تغاضى القوى الكبرى عن نقل دواعش ومرتزقة من سوريا واسلحة من تركيا واحتلال علنى ويتغاضى سلامة عن هذا فى شهاته الزور الى ان ارسل الله اصغر رسله عرفا اى متتابعة تعصف بدول الناتو الكبرى عصفا وتخرج حاملتى طائرات من الخدمة الامربكية روزفلت والفرنسية شارل ديجول ليعرفوا ان العزة والقوة لله وحده وانتشرت الكورونا نشرا ومفرقات فرقا فجعلت الناس متفرقين بالاكراه ليتلوا ذكر الله بعد نسيان ولم يعد لديهم عذر بعد هذا الانذار من الله ليعلموا ان وعد الله حقيقة واقعية قال تعالى :
{وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا(6) } [المرسلات]
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