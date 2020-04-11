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‎#كريستيانو_رونالدو يتحدي العالم‎

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I #كريستيانو_رونالدو يتحدي العالم بـ142 تمرين بطن خلال 45 ثانية فقط.. هل تقبل التحدي؟

#أخبار_الآن #خليك_بالبيت https://bit.ly/2yCBSyl

إعداد: #نورا_الشيخ
Alsheikh Nawara

#Libya _ now i #cristiano _ Ronaldo challenge the world with 142 belly exercises in just 45 seconds.. Do you accept the challenge?

#أخبار_الآن #خليك_بالبيت https://bit.ly/2yCBSyl

Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning

Translated from Arabic

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قناة الان

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