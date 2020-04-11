عاجل #كريستيانو_رونالدو يتحدي العالم تم النشر منذُ 23 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / قناة الان مصدر الخبر / قناة الان #ليبيا_الآن I #كريستيانو_رونالدو يتحدي العالم بـ142 تمرين بطن خلال 45 ثانية فقط.. هل تقبل التحدي؟ #أخبار_الآن #خليك_بالبيت https://bit.ly/2yCBSyl إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara #Libya _ now i #cristiano _ Ronaldo challenge the world with 142 belly exercises in just 45 seconds.. Do you accept the challenge? #أخبار_الآن #خليك_بالبيت https://bit.ly/2yCBSyl Preparation: #Nora _ Sheikh Good morning Translated from Arabic
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