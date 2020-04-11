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اللجنة العليا لمكافحة #فيروس_كورونا في #بنغازي تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة خ

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اللجنة العليا لمكافحة #فيروس_كورونا في #بنغازي تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليكون الإجمالي على ماهو عند 4 حالات مؤكدة . #ليبيا #المرصد ( مؤتمر صحفي )

The High Committee to combat #corona in #Benghazi announces that no new injury has been recorded in the last 24 hours to be the total of 4 confirmed cases. #Libya #Observatory (Press Conference)

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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