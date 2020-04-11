اخبار ليبيا » عاجل » اللجنة العليا لمكافحة #فيروس_كورونا في #بنغازي تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة خ
اللجنة العليا لمكافحة #فيروس_كورونا في #بنغازي تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليكون الإجمالي على ماهو عند 4 حالات مؤكدة . #ليبيا #المرصد ( مؤتمر صحفي )
The High Committee to combat #corona in #Benghazi announces that no new injury has been recorded in the last 24 hours to be the total of 4 confirmed cases. #Libya #Observatory (Press Conference)
Translated from Arabic
أضف تعليقـك