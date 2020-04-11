اللجنة العليا لمكافحة #فيروس_كورونا في #بنغازي تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة خ

اللجنة العليا لمكافحة #فيروس_كورونا في #بنغازي تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليكون الإجمالي على ماهو عند 4 حالات مؤكدة . #ليبيا #المرصد ( مؤتمر صحفي )