عاجل

‎بهذه الأشياء يمكنك تقوية جهازك المناعي‎

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I ما علاقة النوم وشرب الماء؟ .. بهذه الأشياء يمكنك تقوية جهازك المناعي في ظل تفشي #كورونا
#COVID19
#coronavirus
للمزيد.. https://bit.ly/2QYdiOO

إعداد: #محمد_سويلم

#Libya _ now I what does sleep and drink water? With these things, you can strengthen your immune system with #corona
#COVID19
#coronavirus
For more.. https://bit.ly/2QYdiOO

Preparation: #Mohamed _ Khattab

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك