عاجل هكذا وصف الأطفال #فيروس_كورونا و #الحجر_المنزلي تم النشر منذُ 18 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / قناة الان مصدر الخبر / قناة الان #ليبيا_الآن I البراءة طغت على إجاباتهم..هكذا وصف الأطفال #فيروس_كورونا و #الحجر_المنزلي#خبار_الآن https://bit.ly/2V0uxl7 #COVID19 إعداد: #نورا_الشيخ Alsheikh Nawara #Libya _ now I innocence overwhelmed their answers.. this is how the children described #corona and #home _ stone#خبار_الآن https://bit.ly/2V0uxl7 #COVID19 Preparation: #Nora _ Sheikh Good morning Translated from Arabic
أضف تعليقـك