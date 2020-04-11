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‎هكذا وصف الأطفال #فيروس_كورونا و #الحجر_المنزلي‎

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I البراءة طغت على إجاباتهم..هكذا وصف الأطفال #فيروس_كورونا و #الحجر_المنزلي
#خبار_الآن https://bit.ly/2V0uxl7 #COVID19

إعداد: #نورا_الشيخ
Alsheikh Nawara

#Libya _ now I innocence overwhelmed their answers.. this is how the children described #corona and #home _ stone
#خبار_الآن https://bit.ly/2V0uxl7 #COVID19

Preparation: #Nora _ Sheikh
Good morning

Translated from Arabic

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