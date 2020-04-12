عاجل | طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارتي إسعاف قرب مدينة #بن_وليد وأنباء أولية ت

عاجل | طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارتي إسعاف قرب مدينة #بن_وليد وأنباء أولية تتحدث عن مقتل السائقين وعناصر طبية مساعدة كانت على متنها . #ليبيا #المرصد