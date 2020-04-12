عاجل | طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارتي إسعاف قرب مدينة #بن_وليد وأنباء أولية ت

Urgent | Turkish plane March targeting ambulances near the city of #bin _ Walid and preliminary news about the killing of drivers and medical elements that were on board. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Urgent | Turkish plane March targeting ambulances near the city of #bin _ Walid and preliminary news about the killing of drivers and medical elements that were on board. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
افلاس الاتراك وهم يفرون الان من ليبيا بعد هزيمتهم المؤكدة فى محاور القتال فسفينة الفاتح للتنقيب شرق المتوسط عادت لاسطنبول للتنقيب فى البحر الاسود لان ايامهم القادمة سوداء
لا تقول سوداء اسالهم من اتي بكم الي شرق المتوسط هل نتيجة الهزائم في لبيا وعرفتواان الاتفاقية البحرية مع السراج خلاص انتهت بالفشل و القوه البحريه ضعيفة ماشي انتوا إحرامه السلامة روحوا السؤال الان المرتزقة الموجودين في جهنم (لبيا) ما المصير
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