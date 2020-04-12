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عاجل | طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارتي إسعاف قرب مدينة #بن_وليد وأنباء أولية ت

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل | طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارتي إسعاف قرب مدينة #بن_وليد وأنباء أولية تتحدث عن مقتل السائقين وعناصر طبية مساعدة كانت على متنها . #ليبيا #المرصد

Urgent | Turkish plane March targeting ambulances near the city of #bin _ Walid and preliminary news about the killing of drivers and medical elements that were on board. #Libya #Observatory

Translated from Arabic




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • افلاس الاتراك وهم يفرون الان من ليبيا بعد هزيمتهم المؤكدة فى محاور القتال فسفينة الفاتح للتنقيب شرق المتوسط عادت لاسطنبول للتنقيب فى البحر الاسود لان ايامهم القادمة سوداء

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    • لا تقول سوداء اسالهم من اتي بكم الي شرق المتوسط هل نتيجة الهزائم في لبيا وعرفتواان الاتفاقية البحرية مع السراج خلاص انتهت بالفشل و القوه البحريه ضعيفة ماشي انتوا إحرامه السلامة روحوا السؤال الان المرتزقة الموجودين في جهنم (لبيا) ما المصير

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