ضابط بمديرية أمن بوقرين: القوات المسلحة دمرت غرفة عمليات تركية ببلدة بوقرين بش

ضابط بمديرية أمن بوقرين: القوات المسلحة دمرت غرفة عمليات تركية ببلدة بوقرين بشكل كامل. #ليبيا #المرصد
ضابط بمديرية أمن بوقرين: القوات المسلحة دمرت غرفة عمليات تركية ببلدة بوقرين بشكل كامل. #ليبيا #المرصد
امان ياربى امان اردوغان مخه بذنجان تصور انه سيخدع المخابرات الليبية لما يدير غرفة عمليات داخل بنك وهى جريمة حرب اصلا حيث يعرض حياة المدنيين للخطر المهم ان اخذ علقة ساخنة وقعمز على خازوق كبير فلد يكفيه هو وامينة اتمنى من الجيش الوطنى توجيه ضربات مماثلة بمساعدة الشرفاء من ابناء الشعب الرافضين للاحتلال التركى وتواجد المرتزقة الانجاس على ارضهم ااطاهرة كما اتمنى من الشباب المساند للجيش بالاراضى المحتلة وضع مبيد حشرى الخاص بالصراصير او الفئران للاتراك والمرتزقة فى الطعام او الشراب فانتم احفاد عمر المختار الاحرار لقنوا احفاد شركس دروس قاسية
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