#ليبيا_الآن I شاهدوا كيف أعاد منسق “دي جي ” الحياة الى بوينس آيرس🎶#أخبار_الآن#كورونا#Covid_19 إعداد: #قاسم_صالح للتفاصيل: 👇https://bit.ly/2XxnMc3

#Libya _ now I watch how the DJ coordinator brought life back to Buenos Aires 🎶#أخبار_الآن#كورونا#Covid_19 Preparation: #Qasim _ Saleh For details 👇https://bit.ly/2XxnMc3

Translated from Arabic