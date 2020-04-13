قوات الجيش الوطني تتقدم وتسيطر على نقاط هامة في محور ابوسليم

مصادر مطلعة تؤكد تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من السيطرة على نقاط هامة في منطقة أبوسليم بعد التقدم إليها عصر اليوم والتحفظ على جثتين من مقاتلي قوات الوفاق .

وبحسب المصادر تشهد العديد من المحاور في طرابلس اشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث تهز القذائف الصاروخية ارجاء العاصمة والتي تُسمع بعدد من المناطق منها محور صلاح الدين والسدرة والسبعة و عين زارة و القويعة (الاربع شوارع).

وتشهد محاور عين زارة والسبعة والقربوللي اشتباكات عنيفة، حيث تسمع الاشتباكات بالقرب من مقسم الكهرباء بجانب مشروع الموز بمنطقة السبعة، بالاضافة إلى محور طريق المطار.