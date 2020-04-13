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قوات الجيش الوطني تتقدم وتسيطر على نقاط هامة في محور ابوسليم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادر مطلعة تؤكد تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من السيطرة على نقاط هامة في منطقة أبوسليم بعد التقدم إليها عصر اليوم والتحفظ على جثتين من مقاتلي قوات الوفاق .

وبحسب المصادر تشهد العديد من المحاور في طرابلس اشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث تهز القذائف الصاروخية ارجاء العاصمة والتي تُسمع بعدد من المناطق منها محور صلاح الدين والسدرة والسبعة و عين زارة و القويعة (الاربع شوارع).

وتشهد محاور عين زارة والسبعة والقربوللي اشتباكات عنيفة، حيث تسمع الاشتباكات بالقرب من مقسم الكهرباء بجانب مشروع الموز بمنطقة السبعة، بالاضافة إلى محور طريق المطار.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • على من تضحكون تحاولون رفع معنوبات جرذان الرجمة منهارة مر عليهم أسوء يوم طريق مطار هو محاصر بكامل من طرف القوات الوفاق محاور تتقدم تتأخر منذ السنة تجرى المعارك في طرابلس تتقدم في محورهل دخاتم حي ابو سليم لم تتجاوز وادي الربيع عين زراة

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  • ياميبون ياجلول انت مهبول الم تهلل من قبل لسقوط غريان ماذا حدث بعدها تقدم الجيش ودخل قلب طرابلس وحرر سرت واصبح على مشارف مصراته كل هذا بسواعد ابناء الجيش الليبى دون تدخل مباشر من اى دولة شقيقة فلو تدخلت مصر مباشرة كما يفعل الاتراك بقصف من البوارج ودعم دواعش علنا ولكن الرد القادم ليس كما نرى تقدم فى ابوسليم والعثور على عشرات الجثث للمرتزقة فى ابوسليم لكن سنرى تدخل مصرى مباشر خلال ساعات الى مصراطة برا وبحر وجوا لتحررها كما فعلت فى درنة ووفتها سيهرب الاتراك ويتركوا الخوان يتناكوا مثل مرشدهم العام وربكم الاعمى يامهبول والدليل على فشل اردوغان مانقلته وكالة الاناضول التركية الرسمية من شرق المتوسط وعادت الفاتح لاسطنبول فى طريقها الى البحر الاسود للتنقيب هناك رغم خزعبلات اردوغان بالتنقيب طبقا للاتفاق واتوقع فرار كلاب اردوغان بعد الانتقام لقتلاهم من الجنود الاتراك وقبل ان يسحقهم الجيش المصرى

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  • لقد قال قادة المليشيات من قبل لن نتقدم الى صبراته وصرمان لان ذلك سيتنزف القوات ويشتتها بعيدا عن محاور القتال ومن حرر هذه المدن من الارهاب لم يكن الجيش الوطنى بل ابناء هذه المناطق ثم اعلنوا دعمهم للجيش بينما راينا فشل كل هجمات المليشيات فى محاور طرابلس وشرق مصراطة وتكبدوا خسائر بشرية كبيرة راينا قائمة باسمائهم وصور جثثهم فرب ضارة نافعة فتحرير طرابلس ومصراطة اصبح متاح اكثر من اى وقت وقبل رمضان

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