المشري: سنحرر مدينة #ترهونة ومناطق الجنوب بالكامل. #ليبيا #المرصد Pain: we

Pain: we will free the city of #tarhuna and the entire south. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Pain: we will free the city of #tarhuna and the entire south. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
عشم ابليس فى الجنة فالخوان منبوذين فى مكان لهذا جلبوا مرتزقة واتراك ليحاربوا الشعب الليبى ومع ذلك يتقدم الجيش الوطنى فى شرق مصراطة ويقتل منهم الكثير وفى طرابلس فى ابوسليم كل هذا رغم ان الجيش الوطنى لم بستعن بشقيق قادر على دفنكم ان تقدم نحو مصراطة والطريق سالك برا وبحرا وجوا ويصل فى سويعات الاف الدبابات والاباتشى وقوة بحرية السادسة عالميا لخير اجناد الارض تدفنكم تحت الارض كما دفنت الطرطور محمد مرسى رغم انف اردوغان كان بيولو مثل النسوان اما مرشدكم العام وربكم الاعمى اين هو الان سبع سنين فى الليمان ببتناك مثل النسوان من عبيده من اخوان لوط الاخوان المثليين امثال هذا المشرى الذى يقع فى مرمى نيران الجيش وبامكنهم تهشيم رأسك الغبية ولكن يفضل ان بمسك بك حيا لكى نزفك فى ملابس نساوين مثل مرشدك الميبون يامجنون !!
ترهونة أمرها سهل تشديد الحصار والخناق يدفع الشيوخ العار إلى الاستسلام الرضوخ الأمر الواقع بعدما شاهدوا كيف تخلى حفتر مليشيات في صرمان صبراتة ادخل الله في قلوبهم الرعب رغم انهم يملكون أطنان من الذخيرة والأسلحة الأليات ودبابات الاماراتية المصرية كان يمكن يقاموا ايام شهور مع ذاك استسلموا في 5 ساعات هربوا متل جرذان مدن دخلتها حكومة الوفاق ميلشيات حفتر لم تطلق رصاصة واحدة سلموا سلاحهم بدون القتال بسبب انهم يعرفون يحاربون من أجل الباطل فقط عبارات عن مرتزقة لماذا يحاربون من أجل حفتر والابناءه من عودة قذاف الدم الذي يخسر ملايين كل يوم على الراقصات كبريات مصر بينما الثوار فبراير من أجل ثورتهم المجيدة إقامة الدولة المدنية الديمقراطية لديهم مشروع يحاربون يموتون من اجله السيطرة على الإصابة والعرفان مادة تحاصر ترهونة القصف متكرر طريق الإمدادات بني وليد العربان والاصابعة ترهونة لا تكون أقوى من صبراتة صرمان الوطية تمام اقتحامها دكها
Allah will support Tarhuna and all the cities that willing to release the capital city Tripoli from all the malitias. And Allah will send corona virous to the most criminal in the World (Ardogan), May Allah send a dangerous virous to Ardogan
We feel sorry for all the countries that see an evil and big dangerous country supports the malitias of the fake government in Tripoli
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