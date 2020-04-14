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#ليبيا_الآن I قامت جمعية "طموح الشباب للاعمال الخيرية" بالمشاركة في ح…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن I قامت جمعية "طموح الشباب للاعمال الخيرية" بالمشاركة في حملة بعنوان ( خليك ف حوشك و كل شيء يوصل لعندك ) تحت غطاء بلدية طرابلس المركز حيث يقوم الشباب بتوصيل المستلزمات والادوية للمواطنين في ساعات حظر التجول. التوصيل مجاني داخل نطاق بلدية طرابلس وبلدية حي الأندلس وبلدية ابوسليم وبلدية سوق الجمعة وبلدية جنزور وبلدية تاجورا و ذلك على الرقم التالي
0914267172
بارك الله في مجهودات الشباب الطرابلسي والليبي


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