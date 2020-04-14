ليبيا_الآن I سفن بضائع وقمح تدخل ميناء بنغازي . . استقبل ميناء بنغازي البحري…

#ليبيا_الآن I سفن بضائع وقمح تدخل ميناء بنغازي

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استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم الثلاثاء، سفنا تجارية تحمل بضائع متنوعة ومن بينها سفينة نقل الحاويات “ليدي حلوم” التابعة للوكيل الملاحي شركة “البحر المتوسط” للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 453 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

وقال المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، إن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحبوب “سانترو” التابعة للوكيل الملاحي شركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 26.5 ألف طن من القمح الصب.