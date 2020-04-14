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الحامي: قريبا سنهزم مشروع حفتر العسكري ونبني دولتنا المدنية. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الحامي: قريبا سنهزم مشروع حفتر العسكري ونبني دولتنا المدنية. #ليبيا #المرصد

Protector: soon we will defeat haftar’s military project and build our civilian state. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • حامى لانه خارج من خيام النكاح الشرجية ومبسوط من مرتزق تركى عرف يكيفه ولهذا نرى هذا الهزيان عن الدولة المدنية الاخوانية الداعشية الهمجية العثمانية تعتمد على المرتزقة الاتراك هذا الميبون يتصور انه يخاطب خرفان اغبياء مع انهم اقلية من حثالة المجتمع ليس لها اى مستقبل فى ليبيا فهى مثل الصراصير تدوس عليها بالاقدام

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