الحامي: قريبا سنهزم مشروع حفتر العسكري ونبني دولتنا المدنية. #ليبيا #المرصد

Protector: soon we will defeat haftar’s military project and build our civilian state. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Protector: soon we will defeat haftar’s military project and build our civilian state. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
حامى لانه خارج من خيام النكاح الشرجية ومبسوط من مرتزق تركى عرف يكيفه ولهذا نرى هذا الهزيان عن الدولة المدنية الاخوانية الداعشية الهمجية العثمانية تعتمد على المرتزقة الاتراك هذا الميبون يتصور انه يخاطب خرفان اغبياء مع انهم اقلية من حثالة المجتمع ليس لها اى مستقبل فى ليبيا فهى مثل الصراصير تدوس عليها بالاقدام
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