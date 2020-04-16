جريدة لندنية: تحشيد عسكري غرب ليبيا ينذر بمواجهة عنيفة وهكذا يعد الطرفين للمواجهة القادمة

تونس – بدأ المشهد العسكري في غرب ليبيا يتحرك بوتيرة مُتسارعة، وسط مؤشرات تنبئ بحدوث مفاجآت مُتعددة خلال الأيام القليلة القادمة من شأنها إعادة رسم خارطة موازين القوى الميدانية التي اهتزت أركانها على وقع هجوم الجماعات الإخوانية وتشكيلات المرتزقة المدعومة من تركيا على مدن الشريط الساحلي الغربي الذي مكن فايز السراج وحكومته من تسجيل انتصارات محدودة في المكان والزمان.

وكشفت مصادر عسكرية تونسية وليبية لـ”العرب”، أن منطقة الشريط الساحلي الغربي الليبي تشهد منذ يومين تحركات عسكرية لافتة، وخاصة في بلدة رقدالين، حيث تم رصد تجمع المئات من الآليات والسيارات العسكرية، وعشرات المئات من أفراد القوات الموالية لحكومة السراج.

وترافق ذلك التحشيد مع تحرك أرتال عسكرية كبيرة مجهزة بأسلحة ثقيلة نحو بلدة جميل وقاعدة العسة العسكرية القريبة من الحدود التونسية، ما يعني أن بلدة رقدالين تحولت إلى ما يُشبه مركز تحشيد وتعبئة للمسلحين والمرتزقة، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، حيث تقع على الساحل الغربي الليبي على بعد نحو 120 كلم غرب العاصمة طرابلس، وحوالي 10 كلم جنوب شرق بلدة جميل، ونحو 10 كلم شمال شرقي مدينة زوارة.

وفي المقابل، بدأت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في تنظيم صفوفها، والدفع بتعزيزات عسكرية لافتة إلى منطقة الساحل الغربي، حيث تم رصد عملية تعبئة كبيرة في مدينة الرجبان، تأتي بعد أن عقد حفتر اجتماعا مع رؤساء أركان القوات البرية والبحرية والجوية، خُصص لبحث التطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة الغربية، وخُطَطِ الرد على أي هجوم جديد على قاعدة الوطية العسكرية.

ويُنذر هذا التحشيد من الجانبين بجولة جديدة من المواجهات العسكرية في هذه المنطقة، وسط تقديرات بأن قوات السراج مدعومة بمرتزقة رجب طيب أردوغان تُخطط للهجوم مرة أخرى على قاعدة الوطية العسكرية الواقعة على بعد 140 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وتجد هذه التقديرات ما يُبررها على أرض الواقع باعتبار أن هذه القاعدة استعصت على تلك الجماعات المسلحة رغم هجماتها المُتكررة عليها بالطائرات التركية المُسيرة التي لم تتوقف عن قصفها منذ نحو أسبوعين، وفي تصريحات مسؤولي حكومة السراج التي تُروّج لما يفيد بأن قواتها باتت على تخوم هذه القاعدة، وهي تنتظر الأوامر باقتحامها.

ويبدو أن حكومة السراج مدفوعة بالتقدم الذي حققته قواتها في بلدات الشريط الساحلي الغربي، تريد تحريك الأمور بسرعة لإحكام سيطرتها على مجمل المنطقة الغربية، وخاصة منها قاعدة الوطية العسكرية، حيث توعد السراج قبل يومين بانتزاع هذه القاعدة، وذلك بعد اجتماعه مع عدد من ضباطه منهم أسامة الجويلي آمر المنطقة الغربية وغرفة العمليات المشتركة، ومحمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبدالباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

وسربت بعض المنابر الإعلامية المحسوبة على حكومة السراج، تقارير مفادها أنه تم خلال ذلك الاجتماع إقرار خطة جديدة أعدها أسامة الجويلي لاستعادة قاعدة الوطية العسكرية قبل حلول شهر رمضان، ليتم بذلك ضمان السيطرة على كامل الشريط الساحلي الغربي، وعلى طول الحدود مع تونس، وخاصة المعبرين البريين “رأس جدير” و”الذهيبة/وازن”.

غير أن مصادر عسكرية ليبية حذرت من تلك التسريبات، واعتبرتها خدعة جديدة لحرف أنظار الجيش الليبي عن الهدف الحقيقي من التحركات العسكرية الراهنة، لافتة إلى أن الهدف الأقرب الآن هو مدينة ترهونة التي ما زال يُنظر إليها على أنها بمثابة الثغرة القاتلة التي تحول دون سيطرة قوات الوفاق على مجمل الشريط الساحلي الغربي.

وأكد رئيس مجلس الدولة الاسشاري، خالد المشري، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، هذا التوجه، حيث قال إن حكومة الوفاق التي “سيطرت على مسافة 500 كلم على طول البحر، ماضية لتحرير بقية المدن كمدينة ترهونة”، مُعتبرا في تصريحات تلفزيونية سابقة أن هذا التطور الميداني “يعطي أهمية جديدة في رسم الخارطة الجيوسياسية بليبيا”.

ولم يستغرب المراقبون مثل هذه النبرة التي تعكس نوعا من الثقة في النفس كانت مفقودة خلال الأسابيع الماضية، وربطوا ذلك بتطورات الموقف التركي الذي زج بالمزيد من المرتزقة في محاور القتال، إلى جانب ضخ كميات هائلة من السلاح والعتاد الحربي، وتولي ضباطه إدارة المعركة، حتى باتت المواجهة تدور بين الجيش الليبي وتركيا مباشرة.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي، فرج زيدان، إن “المعركة تدور الآن بين قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والمخابرات التركية التي تقود القوات التابعة لحكومة الوفاق”، مضيفا في تصريحات تلفزيونية بُثت مساء الثلاثاء أن الليبيين “يتعاملون الآن مباشرة مع قوة إنكشارية تضم مجموعة أو تركيبة من الفصائل كثير منها غير ليبية”.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تسارعت وتيرة تدفق العناصر العسكرية التركية على ليبيا تحت عناوين مختلفة كمستشارين وخبراء عسكريين، إلى جانب ضباط المخابرات، حيث طفا على السطح من جديد دور شركة “سادات” التركية للاستشارات الدفاعية الدولية في إدارة المعارك ضِمن محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس، وغيرها من المناطق الغربية الأخرى.