جريدة لندنية: حشد تركيا المتواصل للمرتزقة إلى ليبيا يترجم إخفاقاتها العسكرية

طرابلس ـ يحاول النظام التركي التغطية على إخفاقاته في ملف الأزمة الليبية بحشد المزيد من القوات، حيث تواصل تركيا نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق ضدّ الجيش الوطني الليبي، وارتفعت أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب استعداداً للسفر بلغ نحو 2100 مجند.

وقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة.

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا 199 مقاتلا، وينتمي القتلى لفصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للقوات المرتبطة بحكومة السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، أو حتى مرتزقة من سوريا.

#المرصد_السوري في إطار متابعة المرصد #السوري لعملية نقل "المرتزقة" إلى #ليبيا.. أعداد المجندين تصل إلى 7400 بينهم نحو 200 قتلوا في المعاركhttps://t.co/6jDeyO8cQS — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) April 20, 2020

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل عدد من ضباطه وجنوده في ليبيا، لكنه لم يذكر أيا من أسماء القتلى أو رتبهم العسكرية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر عن قتل وجرح وأسر العديد من الأتراك في محاور القتال، في محيط العاصمة طرابلس.

وتحاول أنقرة استغلال أزمة كورونا لنقل الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

وقد كشف الجيش الوطني الليبي تحركا تركيا لحشد عناصر للهجوم على ترهونة، حيث أكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، الأحد، أن “الجيش الليبي كشف تحرك تركي لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم”.

وأضاف “تركيا وتنظيم “القاعدة” هما من يحركان المليشيات في كافة مناطق ليبيا وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي”.

وأوضح أنه “من ضمن المعدات التي نقلتها تركيا إلى المنطقة طائرات استطلاع وطائرات تشويش وطائرات هجومية”.

وأكد أن “الجيش الليبي مستمر في تطهير مناطق أقصى الجنوب الغربي بمحاذاة الحدود التشادية”.

من جهتها أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في تقرير سابق بأنّ “منصات الدفاع الجوي بالجيش تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، بعد رصدها أثناء محاولة الإغارة على ترهونة، ليرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 4 طائرات” بحسب ما أوردته بوابة “أفريقيا الإخبارية”.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا انتقادات دولية متواصلة، آخرها كان البرلمان العربي الذي طالب تركيا باحترام السيادة الليبية ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما دعا البرلمان العربي في بيان الأمم المتحدة إلى “التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح”.

في اجتماعه الذي عقد عن بعد اليوم، أصدر مكتب البرلمان العربي قراراً حول تطورات الأوضاع في ليبيا، طالب فيه الأطراف الليبية الالتزام بهدنة لمواجهة أزمة كورونا، ودعم المسار السياسي، ومطالبة تركيا الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح ونقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا. pic.twitter.com/yvXP7aFCNy — Arab.Parliament البرلمان العربي (@arabparlment) April 19, 2020

المصدر: جريدة العرب اللندنية.