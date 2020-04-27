تركيا تلجأ لهذه الطريقة لحماية مُسيّراتها من نيران الجيش

أفاد مصدر خاص لـ218، بأن جهاز تشويش تم البدء بتركيبه مساء الأحد من قبل بعض الضباط الأتراك الموجودين في مطار معيتيقة، مهمته التشويش على تغطية شبكات ليبيانا والمدار وLTT لخدمات الانترنت، في محيط المطار لتشغيله أثناء إقلاع الطائرات التركية المُسيّرة، وذلك حتى لا يتم تصوير الطائرات أثناء الإقلاع وعدم الاتصال للإعلام عن الإقلاع في وقته.

وأضاف المصدر أن هذا الجهاز سبقه تركيب جهاز تشويش آخر مهمته التشويش على أي طيران تابع للجيش الوطني يحوم قرب مطار معيتيقة، واستهدافه إذا حاول الطيران فوق المطار.

وأشار المصدر إلى أن العربات والذخائر تأتي عبر السفن التركية إلى ميناءي مصراتة وطرابلس بسبب حجم الشحنات الكبيرة، وهو ما جعل المجلس الرئاسي يرفض عملية “إيريني” العسكرية، التي من مهامها مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا عن طريق البحر.

وذكر المصدر أن شحنات الطائرات التركية المُسيّرة “الدرون”، وهي مفككة وموضوعة في صناديق خشبية على متن الطائرات الليبية، تقرر إنزالها في مطار مصراتة لسببين، الأول: عدم استهدافه هذه الأيام، ولوجود منظومة دفاع جوي فيه، والثاني: خوفا من استهداف الشحنات من مدفعية الجيش التي تصل مداها حتى مطار معيتيقة.

وتابع المصدر أن اجتماعًا أقيم يوم أمس وأمس الأول، حضره عدد من الأفراد التابعين لوزارة الداخلية عبر مندوب لها، وأفراد من جهاز الأمن الداخلي والمخابرات، وأفراد تابعين لكتيبة باب تاجوراء والنواصي وثوار طرابلس، وقوة الردع الخاصة، وخرج بتوصيات لإيصالها لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بشأن إنزال شحنات الطائرات المسيرة التركية في مطار مصراتة، كونه بعيدا عن خط النار مع قبول استقبال المقاتلين المرتزقة السوريين في مطار معيتيقة في طرابلس، حيث إن عملية إنزالهم في المطار وإخلاءهم منه تتم بصورة سريعة وسهلة عكس شحنات الطائرات المسيرة، مضيفًا أن عددا من الحاضرين في الاجتماع أبدوا استعدادهم لاستقبال المقاتلين السوريين في أي وقت.

ورجح المصدر أن مطار معيتيقة سيشهد الأسبوع القادم رحلات عديدة ستأتي بأعداد كبيرة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة، موضحا استدعاء أفراد إحدى شركات التموين في المطار بصورة أكبر عن ذي قبل، ما يرجح عودة هذه الرحلات المخصصة لجلب المرتزقة.

وذكر المصدر أن المرتزقة السوريين الآن موجدين في عدة مدن منها غريان وجنزور والزاوية وفي محور طريق المطار يقاتلون تحت إمرة عبدالغني الككلي المشهور بغنيوة، مبينا عدم وجود مقاتلين سوريين في مدينة مصراتة.