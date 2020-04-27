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تركيا تلجأ لهذه الطريقة لحماية مُسيّراتها من نيران الجيش

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أفاد مصدر خاص لـ218، بأن جهاز تشويش تم البدء بتركيبه مساء الأحد من قبل بعض الضباط الأتراك الموجودين في مطار معيتيقة، مهمته التشويش على تغطية شبكات ليبيانا والمدار وLTT لخدمات الانترنت، في محيط المطار لتشغيله أثناء إقلاع الطائرات التركية المُسيّرة، وذلك حتى لا يتم تصوير الطائرات أثناء الإقلاع وعدم الاتصال للإعلام عن الإقلاع في وقته.

وأضاف المصدر أن هذا الجهاز سبقه تركيب جهاز تشويش آخر مهمته التشويش على أي طيران تابع للجيش الوطني يحوم قرب مطار معيتيقة، واستهدافه إذا حاول الطيران فوق المطار.

وأشار المصدر إلى أن العربات والذخائر تأتي عبر السفن التركية إلى ميناءي مصراتة وطرابلس بسبب حجم الشحنات الكبيرة، وهو ما جعل المجلس الرئاسي يرفض عملية “إيريني” العسكرية، التي من مهامها مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا عن طريق البحر.

وذكر المصدر أن شحنات الطائرات التركية المُسيّرة “الدرون”، وهي مفككة وموضوعة في صناديق خشبية على متن الطائرات الليبية، تقرر إنزالها في مطار مصراتة لسببين، الأول: عدم استهدافه هذه الأيام، ولوجود منظومة دفاع جوي فيه، والثاني: خوفا من استهداف الشحنات من مدفعية الجيش التي تصل مداها حتى مطار معيتيقة.

وتابع المصدر أن اجتماعًا أقيم يوم أمس وأمس الأول، حضره عدد من الأفراد التابعين لوزارة الداخلية عبر مندوب لها، وأفراد من جهاز الأمن الداخلي والمخابرات، وأفراد تابعين لكتيبة باب تاجوراء والنواصي وثوار طرابلس، وقوة الردع الخاصة، وخرج بتوصيات لإيصالها لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بشأن إنزال شحنات الطائرات المسيرة التركية في مطار مصراتة، كونه بعيدا عن خط النار مع قبول استقبال المقاتلين المرتزقة السوريين في مطار معيتيقة في طرابلس، حيث إن عملية إنزالهم في المطار وإخلاءهم منه تتم بصورة سريعة وسهلة عكس شحنات الطائرات المسيرة، مضيفًا أن عددا من الحاضرين في الاجتماع أبدوا استعدادهم لاستقبال المقاتلين السوريين في أي وقت.

ورجح المصدر أن مطار معيتيقة سيشهد الأسبوع القادم رحلات عديدة ستأتي بأعداد كبيرة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة، موضحا استدعاء أفراد إحدى شركات التموين في المطار بصورة أكبر عن ذي قبل، ما يرجح عودة هذه الرحلات المخصصة لجلب المرتزقة.

وذكر المصدر أن المرتزقة السوريين الآن موجدين في عدة مدن منها غريان وجنزور والزاوية وفي محور طريق المطار يقاتلون تحت إمرة عبدالغني الككلي المشهور بغنيوة، مبينا عدم وجود مقاتلين سوريين في مدينة مصراتة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • انا شخص بسيط جدا ولست سياسي ولكن عرفت من مدة سنة كاملة بان موقف الزنتان هو واحد يضرب وواحد ايحز وموقفهم لا يبني دولة ولا يوجد انقسام فعلي داخل الزنتان وسيجزيهم الله على اللعب الذي يلعبونة في الوقت الذي يموت فيه الاف من الليبيين

    Allah knows everything and I do not expect any victory
    for the National Accord Government as many years has the militias of Tripoli Government killed civilians and supported the terrorism
    To all African country please bring to your attention that the National Accord Government has killed many innocent Africans and dealt badly with many others. WE NEED TO GET THE RECOGNITION WITHDRAWAL SO THAT WE CAN GET RID OFF THIS FAKE GOVERNMENT ASAP PLEASE

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    • الا يعلم الأغبياء أنه بمجرد تشغيل جهاز التشويش يعطون اشارة للجيش بأنهم بداؤا بإقلاع طيارتهم الكرتونيه المسيرة

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  • الا يعلم الأغبياء أنه بمجرد تشغيل جهاز التشويش يعطون اشارة للجيش بأنهم بدايات بإقلاع سيارتهم الكترونيه المسيرة .

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  • اى تشويش ياشويش على طائرات الجيل الرابع التى تقصف من مسافات بعيدة وبدقة عالية وستراها وقت بدء المعركة النهائية لتحرير العاصمة اما انظمة الدفاع الجوى فيسهل ضربها بصواريخ شرايك موجه على شعاع الرادار ياحمار ومطار معتيقة اصلا فى مرمى المدفعية والجراد ويمكن ان يصل مدى نيران الجيش الارضى قريبا لمطار مصراته حيث يتقدم بريا فى ظل حائط صواريخ دفاعاته الجوية التى تسقط الطائرات المسيرة ليسقط ماتيسر منها ومع قصف مدفعى تتقدم القوات نحو مصراته

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    • اذا كانت الطائرات المسيرة ايضا يتم التشويش عليها لاسقاطها ونلاحظ مرة اشتعال النار فى حطام الطائرة لاصابتها بصاروخ ومرة اخرى نراها شبه سليمة مما يدل على اسقاطها بالتشويش الالكترونى عليها فيكفى معرفة ترددات توجيه الطائرة للارسال عليها والتشويش عليها واعتقد ان الخبراء استفادوا من حطام الطائرة لمعرفة عيوبها لاستغلالها

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