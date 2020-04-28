موقع قطري: قبيلة عقيلة صالح تحذر “حفتر” من المساس به!

كشفت مصادر ليبية خاصة ما جرى خلال اجتماع ضم كبار قبيلة العبيدات التي ينحدر منها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع مبعوث من طرف اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وحمل مبعوث حفتر رسالة تضمنت تهديدات واضحة لصالح بالاعتقال في حال أصبح حجر عثرة في طريق تحركات حفتر الجديدة بعد إعلانه إسقاط اتفاق الصخيرات، وتنصيب نفسه رئيساً مستنداً على تظاهرات شكلية، أشرف معاونون له على تنظيمها أمام منزله بمدينة بنغازي.

وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عُقد بمنطقة العزيات مسقط رأس صالح، شهد رداً قوياً من قبيلة العبيدات برفضها تهديدات حفتر لرئيس مجلس النواب الذي يعد أحد الأجنحة الشرعية المعترف بها أممياً، والذي منح حفتر نفسه شرعية في وقت سابق، بحد تعبير المصادر، وهي الشرعية التي ينقلب عليها حفتر الآن.

وجاء الاجتماع قبل ساعات من خروج حفتر في كلمة مسجلة أعلن خلالها، إلغاء اتفاق الصخيرات، وما أسماه “قبول تفويض الشعب لإدارة البلاد”.

وتواصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مع عقيلة صالح هاتفياً للتشاور في آخر التطورات على الساحة الليبية وتطرق الحديث إلى المبادرة التي قدمها صالح مؤخراً والتي اعتبرتها وليامز إشارة إيجابية.

وأبدت ويليامز ترحيبها بجميع المبادرات التي لا تستثني أحداً والتي تسعى لإنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين. كما أكدت الممثلة الخاصة على أهمية الإنصات لليبيين بنداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية تتزامن مع شهر رمضان والعودة إلى العملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء حالة الحرب نهائياً بما يتناسب مع مصلحة الليبيين عامة.

المصدر: العربي الجديد القطري