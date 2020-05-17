الزاوية.. تصفية القيادي “طارق سويسي” من قبل مسلحين.. تعرف عليه

أكدت مصادر محلية قيام مسلحين فجر اليوم الاحد بتصفية القيادي ( طارق سويسي ) أثناء تواجدة بمنزله في مدينة الزاوية وتعرض لـ”6″ طلقات نارية على مستوي الصدر والرأس.

واشارت المصادر إلى أن القيادي ( طارق رمضان سويسي – القبايلي ) من مواليد 9 أبريل 1989 ومن سكان طريق الزهراء الواقع بين جزيرة العريوي ومنطقة أبو صرة في مدينة الزاوية .

وهو شخص مدني واحد القيادات التابعة للمدينة والمقرب من القيادي ( محمد سالم بحرون ) الشهير بـ “الفار” والتابع لـ” قوة الإسناد الأولي – الزاوية” والتي تنتمي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

ولديه سجل من العمليات الإجرامية من خطف وقتل وآخري الغير مشروعة من تهريب وإتجار بالبشر عن طريق الهجرة الغير شرعية.

وهو ايضا مهرب وقود ولديه محطة وقود خاصة به في طريق الزهرة بالقرب من جزيرة العريوي في مدينة الزاوية.

وشارك في عملية ” فجر ليبيا ” خلال العام 2014 ومن ضمن غرفه ثوار ليبيا والتي تأسست في أواخر العام 2013 .

والتحق بصفوف القوات التابعة للوفاق منذ أبريل 2019 وخاض مواجهات ضد قوات الجيش الوطني في محاور جنوب طرابلس منذ إلتحاقه.

يشار إلى أنه ظهر بجانب كابتن طيار ( اللواء/ عامر الجقم العرفي ) بعد أن أسقطت طائرتة أثناء تنفيذه مهام قتالية مساء السبت 7 ديسمبر 2019.