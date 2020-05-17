اكتشف 10 معلومات عن المرشحة لرئاسة الأمم المتحدة في ليبيا

بات من شبه المؤكد أن الأمين العام للأمم المتحدة إختار وزير الخارجية السابقة بجمهورية غانا حنا تيته لرئاسة البعثة الأممية بدلا عن غسان سلامة

1) هي حنّا سزوة تيتية من مواليد 31 مايو 1967 بالمجر من أب غاني وأم هنغارية

2) كانت دراستها الثانوية في مدرسة ويسلي الثانوية للبنات في كيب كوست في المنطقة الوسطى بغانا من 1978 إلى 1985. وبين عامي 1986 و 1989 ، درست القانون في جامعة غانا حيث حصلت على ليسانس الحقوق ثم التحقت بكلية الحقوق في غانا ، وأصبحت محامية في عام 1992.

3 ) قامت حنا تيته بخدمتها الوطنية كمسؤولة قانونية مع الاتحاد الدولي للمحاميات (FIDA) من عام 1992 إلى 1993.

4) بعد إكمال خدمتها الوطنية عملت في الممارسة القانونية الخاصة مع مكتب شخير للمحاماة ،وبعد عامين من الممارسة القانونية الخاصة ، انضمت تيته إلى لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية كمسؤول قانوني ، ولكن في وقت لاحق من نفس العام ، انضمت إلى شركة غانا للأغذية الزراعية جافكو كمستشارة قانونية .و شركة جافكو هي شركة لتصنيع المواد الغذائية تنتج دقيق القمح والدواجن والأعلاف الحيوانية ووجبة السمك والتونة المعلبة. كما قامت الشركة بتسويق منتجات غذائية وبيطرية أخرى وكانت موجودة في منطقة ميناء تيما وشغلت تيتا مناصب إدارية أخرى في الشركة وهي مدير الموارد البشرية والخدمات القانونية وبعد ذلك نائب المدير العام (مدير الشؤون المالية والإدارية حتى ذهبت في السياسة عام 2000. بعد أن قضت فترة في البرلمان لم تتنافس على الفور على إعادة انتخابها وانضمت مرة أخرى إلى جافكو كمدير عام (الشركات والإدارة والقانون) حيث عملت حتى ديسمبر 2009.

5) فازت حنا تيتيه بمقعد أووتو سينيا في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2000 وعملت لفترة واحدة كعضو في المؤتمر الوطني الديمقراطي في البرلمان عن مقاعد المعارضة.و لم تنافس على مقعدها في الانتخابات الموالية

6) تم انتخابها كعضو تنفيذي وطني في المؤتمر الوطني الديمقراطي في عام 2005 ، وفي عام 2008 تم تعيينها مديرة الاتصالات الوطنية في مركز تطوير المؤسسات الأهلية ، لتحل محل جون دراماني ماهاما ، الذي أصبح مرشحًا لمنصب نائب الرئيس للمجلس الوطني كمرشح لمنصب جون عطا ميلز ، المرشح الرئاسي للحزب.

7) جعلت الحملة الرئاسية لعام 2008 والدور الذي لعبته في إدارة استراتيجية الاتصال بالحزب لتلك الانتخابات من تيته شخصية سياسية أكثر بروزًا وأصبحت واحدة من المتحدثين الرئيسيين لمركز تطوير المؤسسات الأهلية.

8) بعد فوز الحزب في انتخابات عام 2008 ، أصبحت تيته الناطقة باسم الحكومة المنتخبة حديثًا بينما كانت عملية تعيين التعيينات الجديدة مستمرة وفي فبراير 2009 رشحها الرئيس جون عطا ميلز لمنصب وزير التجارة والصناعة . بعد تزكيتها من قبل البرلمان.

9) تولت الوزارة وتولت منصب وزير التجارة والصناعة من فبراير 2009 إلى يناير 2013. وخلال فترة عملها كوزيرة للتجارة والصناعة كانت أيضًا عضوًا في فريق الإدارة الاقتصادية للحكومة ، وهو عضو في مجلس هيئة تنمية الألفية مسؤول عن الإشراف على تنفيذ أول اتفاق لشركة تحدي الألفية في غانا. كما عملت في لجنة تخطيط التنمية الوطنية ، وكانت رئيسة مجلس المناطق الحرة بغانا (GFZB) ،وعندما خلف جون ماهاما الرئيس الراحل عطا ميلز في عام 2012 ، عين أيضًا تيتيه كمدير اتصالات لحملته الانتخابية لعام 2012. كما قررت التنافس على مقعد برلماني مرة أخرى وانتُخبت لمقعد دائرة أواتو سانغا الغربية المنشأة حديثًا في انتخابات ديسمبر 2012 . لكنها خسرت مقعدها أمام جورج أنده في الانتخابات البرلمانية لعام 2016.

10) عقب الانتخابات ، رشح الرئيس ماهاما تيتيه وزيراً للخارجية في يناير 2013 بعد موافقة البرلمان. وأثناء عملها كوزيرة للخارجية ، كانت أيضًا عضوًا في مجلس الأمن القومي ومجلس القوات المسلحة ،وعندما أصبح الرئيس ماهاما رئيسًا لمجلس رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مارس 2014 ، أصبحت تيته رئيسة لمجلس وزراء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نفس الوقت ،وبعد تركها مكتبها في عام 2017 ، عملت تيته كزميل ريتشارد فون ويزيسكر في مؤسسة روبرت بوش .و من 2017 حتى 2018 ، كانت مشاركة في المنتدى رفيع المستوى بقيادة إيغاد لتنشيط اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان . وفي عام 2018 ، عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مديراة عامة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي (UNON) ، ثم رئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي.