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المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا في أعلى

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ دخول الفيروس . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • مرض ال…..ج—-د—–ا—–م . ظهر في الوسط العربي بشكل مفاحيء . بسبب استخدام الحنة وشرب الشيشة والاختلاط في المقاهي والنظافة العامة وينتقل بسرعة شديدة مثل الطاعون .

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  • ظهور مفاجيء لمرض الجذام الوباءي في مصر وتونس
    مرض ال…..ج—-د—–ا—–م . ظهر في الوسط العربي بشكل مفاحيء . بسبب استخدام الحنة وشرب الشيشة والاختلاط في المقاهي والنظافة العامة وينتقل بسرعة شديدة مثل الطاعون. وللاسف بعض الناس يقولون انه حساسية بسيطة ويخفون اثاره باستخدام المكياج والحنة .

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