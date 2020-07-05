المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ دخول الفيروس . #ليبيا #المرصد
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ دخول الفيروس . #ليبيا #المرصد
مرض ال…..ج—-د—–ا—–م . ظهر في الوسط العربي بشكل مفاحيء . بسبب استخدام الحنة وشرب الشيشة والاختلاط في المقاهي والنظافة العامة وينتقل بسرعة شديدة مثل الطاعون .
ظهور مفاجيء لمرض الجذام الوباءي في مصر وتونس
مرض ال…..ج—-د—–ا—–م . ظهر في الوسط العربي بشكل مفاحيء . بسبب استخدام الحنة وشرب الشيشة والاختلاط في المقاهي والنظافة العامة وينتقل بسرعة شديدة مثل الطاعون. وللاسف بعض الناس يقولون انه حساسية بسيطة ويخفون اثاره باستخدام المكياج والحنة .
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