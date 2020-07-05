المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ دخول الفيروس . #ليبيا #المرصد