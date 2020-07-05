المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تتأثر مناطق الشمال والوسط بكتلة هوائية باردة مع رياح شمالية تسبب فى اعتدال درجات الحرارة مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل مع تكاثر للسحب واحتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية خاصة مناطق الشمال الشرقى يوم الغد.

-البحر مضطرب وغير مناسب للسباحة والاصطياف خلال هذه الايام.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق مابين (28 – 31)مْ وتكون على الدواخل مابين (33 – 37) مْ، وتبقى مرتفعة نسبياً على مناطق الجنوب وتكون مابين (37 – 42) مْ.