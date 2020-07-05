رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يهنئ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تب

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يهنئ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال المصادفة للخامس يوليو، متمنياً للرئيس الجزائري التوفيق والسداد وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما بارك السراج استعادة الجزائر لرفات شهدائها الأبطال من قادة المقاومة الشعبية، ودفن رفاتهم الطاهرة في ثراها وفاءًا لذكراهم وحفاظاً للذاكرة الوطنية.