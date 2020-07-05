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رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يهنئ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تب

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يهنئ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال المصادفة للخامس يوليو، متمنياً للرئيس الجزائري التوفيق والسداد وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما بارك السراج استعادة الجزائر لرفات شهدائها الأبطال من قادة المقاومة الشعبية، ودفن رفاتهم الطاهرة في ثراها وفاءًا لذكراهم وحفاظاً للذاكرة الوطنية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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