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تفاعل محلي مع مطالبة زعماء الجوار بشرعية محلية في ⁧‫#ليبيا‬⁩ يقابله رفض الإخوان

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تفاعل محلي مع مطالبة زعماء الجوار بشرعية محلية في ⁧‫#ليبيا‬⁩ يقابله رفض الإخوان المسلمين. ⁧‫#المرصد‬⁩

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • تفتكروا ايه اللي غير موقف الجزاير و تونس !!!!! شوية عشق في تركهوديا علي عشق في البونابرته علي دلع مع اصحاب نشيد تريپولي الشهير….. المثل اللي بيقول القط بيحب خناقه صحيح جدا …..( و لو الخناق ده حتي كان بيقطع روؤس ابآئه و اجداده و يلعب بهم الكرة) …. بس للحق هذه سمه من سمات كل شعوب الدول العربيه تقريبا ….

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