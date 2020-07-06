تفاعل محلي مع مطالبة زعماء الجوار بشرعية محلية في #ليبيا يقابله رفض الإخوان المسلمين. #المرصد
تفاعل محلي مع مطالبة زعماء الجوار بشرعية محلية في #ليبيا يقابله رفض الإخوان المسلمين. #المرصد
تفتكروا ايه اللي غير موقف الجزاير و تونس !!!!! شوية عشق في تركهوديا علي عشق في البونابرته علي دلع مع اصحاب نشيد تريپولي الشهير….. المثل اللي بيقول القط بيحب خناقه صحيح جدا …..( و لو الخناق ده حتي كان بيقطع روؤس ابآئه و اجداده و يلعب بهم الكرة) …. بس للحق هذه سمه من سمات كل شعوب الدول العربيه تقريبا ….
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