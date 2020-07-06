خلال مشاركته في أشغال الدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني برئاسة مشتركة بين الأردن والصين..وزير الخارجية التونسية نور الدين الريّ، يشدد على ضرورة الالتزام بالتسويات السياسية للأزمات، وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا، عبر تكاتف الجهود من أجل إنهاء الاقتتال الدائر وتحقيق التسوية السياسية المنشودة في إطار حلّ سياسي ليبي- ليبي طبقا لقرارات الشرعية الدولية وبما من شأنه أن يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق.