المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا كأعلى ح

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 71 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا كأعلى حصيلة يومية جديدة منها 26 في #طرابلس 18 في #سبها 16 في #زليتن 7 في #مصراتة 3 في #بنغازي 1 في #أجدابيا + 8 شفاء و 2 حالة وفاة . #ليبيا #المرصد