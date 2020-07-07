النمروش: #تركيا مُصرة على بناء مؤسسة عسكرية ليبية.. وعازمون على تحرير #سرت و #ال

النمروش: #تركيا مُصرة على بناء مؤسسة عسكرية ليبية.. وعازمون على تحرير #سرت و #الجفرة بدعم الحليف التركي. #ليبيا #المرصد
النمروش: #تركيا مُصرة على بناء مؤسسة عسكرية ليبية.. وعازمون على تحرير #سرت و #الجفرة بدعم الحليف التركي. #ليبيا #المرصد
هوووو هووووووو هوووو هوووووووووووووو
هههه حمار فتركيا لا تبنى مؤسسات بل تتعامل مع عبيد لها وتنقلهم من مكان لمكان فقد نرى مرتزقة ليبيبن من الخوان فى اليمن والصومال بامر من راعى الارهاب الدولى اردوغان ولكننا فى اخر الزمان حيث سيهلك مليشيات اردوغان ويحرر المسلمون اسطنبول فالاحداث تتسارع مع بدء 2020 وكل الكتب تتحدث من زمان عن زوال اسرائيل فى 2022 يتفق على ذلك سنة وشيعة ولهم حساباتهم وسقوط اسرائيل يسبقه حرب كونية وفتح اسطنبول يامهبول انسى
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