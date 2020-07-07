الفقية: موقف أمريكا متذبذب وليس من اهتماماتها وصول #ليبيا لوضع مستقر.. وتدخل #تر

الفقية: موقف أمريكا متذبذب وليس من اهتماماتها وصول #ليبيا لوضع مستقر.. وتدخل #تركيا جاء في وقته. #المرصد
الفقية: موقف أمريكا متذبذب وليس من اهتماماتها وصول #ليبيا لوضع مستقر.. وتدخل #تركيا جاء في وقته. #المرصد
انت حمار ياحمار فامريكا لم تسمح للجيش الوطنى ان يسيطر على طرابلس وتحقيق الاستقرار الذى يتعارض مع مصالحها واطماعها واعطت ضوء اخضر لكلب ترامب للاعمال الارهابية القذرة بتنفيذ اوامره والان انتهى دوره وتظهر امريكا بدور المحارب للارهاب مع الدول العربية الاخرى واعطت ضوء اخضر لكسر عظام اردوغان وهو ما بحدث الان فالخط الاحمر متفق عليه دوليا والعين الحمراء حصلت على ضوء اخضر لانها تنفذ قرار مجلس الامن بحظر السلاح وبالقوة
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