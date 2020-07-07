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الفقية: موقف أمريكا متذبذب وليس من اهتماماتها وصول #ليبيا لوضع مستقر.. وتدخل #تر

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الفقية: موقف أمريكا متذبذب وليس من اهتماماتها وصول #ليبيا لوضع مستقر.. وتدخل #تركيا جاء في وقته. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • انت حمار ياحمار فامريكا لم تسمح للجيش الوطنى ان يسيطر على طرابلس وتحقيق الاستقرار الذى يتعارض مع مصالحها واطماعها واعطت ضوء اخضر لكلب ترامب للاعمال الارهابية القذرة بتنفيذ اوامره والان انتهى دوره وتظهر امريكا بدور المحارب للارهاب مع الدول العربية الاخرى واعطت ضوء اخضر لكسر عظام اردوغان وهو ما بحدث الان فالخط الاحمر متفق عليه دوليا والعين الحمراء حصلت على ضوء اخضر لانها تنفذ قرار مجلس الامن بحظر السلاح وبالقوة

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