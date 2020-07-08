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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -لازالت الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع ر

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:
-لازالت الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية بسبب تأثرها بامتداد لمرتفع جوي.
-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (26-33) م، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح ما بين (35-40) م.
-حالة البحر غير مناسبة للسباحة والاصطياف على طول الساحل بسبب ارتفاع الموج.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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