المركز الوطني للأرصاد الجوية: -لازالت الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع ر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-لازالت الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية بسبب تأثرها بامتداد لمرتفع جوي.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (26-33) م، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح ما بين (35-40) م.

-حالة البحر غير مناسبة للسباحة والاصطياف على طول الساحل بسبب ارتفاع الموج.