عاجل

اليونيسف، تستكمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم مقدم من الوزارة الاتح

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اليونيسف، تستكمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم مقدم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، سلسلة من الدورات التدريبية حول الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في سياق كوفيد١٩‬، استهدفت خلالها 91 مشاركاً من وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الدراسات الاجتماعية والفروع والجهات التابعة لها، حيث تناولت الدورات التدريبية رفاهية الأخصائيين الاجتماعيين والرعاية الذاتية بالإضافة إلى نصائح الأبوة الرئيسية، بهدف تجهيزهم لدعم الأطفال والأسر والمجتمعات بأمان خلال وباء كورونا.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك