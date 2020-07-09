اليونيسف، تستكمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم مقدم من الوزارة الاتح

اليونيسف، تستكمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم مقدم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، سلسلة من الدورات التدريبية حول الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في سياق كوفيد١٩‬، استهدفت خلالها 91 مشاركاً من وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الدراسات الاجتماعية والفروع والجهات التابعة لها، حيث تناولت الدورات التدريبية رفاهية الأخصائيين الاجتماعيين والرعاية الذاتية بالإضافة إلى نصائح الأبوة الرئيسية، بهدف تجهيزهم لدعم الأطفال والأسر والمجتمعات بأمان خلال وباء كورونا.