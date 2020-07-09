العرابي: روسيا وفرنسا وإيطاليا يعتبرون إعلان القاهرة نموذج لحل الأزمة الليبية. #ليبيا #المرصد
العرابي: روسيا وفرنسا وإيطاليا يعتبرون إعلان القاهرة نموذج لحل الأزمة الليبية. #ليبيا #المرصد
متظاهرون بحشد كبير في لبنان يطالبون باسقاط الحكومة اللبنانية والغاء الطاءفية والاحزاب – وطرد اليهود من بلادهم –
ومجموعات من المتظاهرين ينعون وفاة بعد المواطنين برصاص الجنود الجيش اللبناني –
ويلتزم بعض المتظاهرون بالتظاهر في الساحات باسقاط الحكومة اللبنانية ورأس ميشيب عون – بسبب سرقات الاموال والفساد .
وتلتزم بعض الجماعات المتظاهرة بطلب اسلحة وحماية من بعض المقاومين – بسبب استخدام ميشيل عون جنود من الاحتلال الاسرائيلي / ضد المتظاهرين اللبنانيين الفقراء .
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