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العرابي: روسيا وفرنسا وإيطاليا يعتبرون إعلان القاهرة نموذج لحل الأزمة الليبية. #

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

العرابي: روسيا وفرنسا وإيطاليا يعتبرون إعلان القاهرة نموذج لحل الأزمة الليبية. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • متظاهرون بحشد كبير في لبنان يطالبون باسقاط الحكومة اللبنانية والغاء الطاءفية والاحزاب – وطرد اليهود من بلادهم –
    ومجموعات من المتظاهرين ينعون وفاة بعد المواطنين برصاص الجنود الجيش اللبناني –
    ويلتزم بعض المتظاهرون بالتظاهر في الساحات باسقاط الحكومة اللبنانية ورأس ميشيب عون – بسبب سرقات الاموال والفساد .
    وتلتزم بعض الجماعات المتظاهرة بطلب اسلحة وحماية من بعض المقاومين – بسبب استخدام ميشيل عون جنود من الاحتلال الاسرائيلي / ضد المتظاهرين اللبنانيين الفقراء .

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