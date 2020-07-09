الصغير: القوات التركية تجاوزت الخطوط الحمراء بمجرد دخولها إلى #ليبيا.. وستحترق أ

الصغير: القوات التركية تجاوزت الخطوط الحمراء بمجرد دخولها إلى #ليبيا.. وستحترق أجسامهم بالموانئ النفطية. #المرصد
الصغير: القوات التركية تجاوزت الخطوط الحمراء بمجرد دخولها إلى #ليبيا.. وستحترق أجسامهم بالموانئ النفطية. #المرصد
اردوغان احمق اردوغان الان فى مأزق بعد خازوق الوطية اراد يتمنظر بمناورة بحرية تركية فجاء بنتائج عكسية زودت الخوازيق عندما وجد رد مزلزل مناورات مصرية صخمة وقبرص مع اليونان وفرنسا وايطاليا حتى الامريكان مناورة مع قبرص تروح فين ياصعلوك كان الهدف الرئيس من ليبيا النفط والغاز الان اصبحت الصورة واضحة لن يحصل على قطرة واحدة كلها مسكرة واصبح قردو اخر مسخرة فى انقرة
واضح ان هناك بوادر قوة جديدة لردع تركيا تحت مسمى قوة حماية منظمة غاز شرق المتوسط تضم مصر وقبرص واليونان وايطاليا وفرنسا وامريكا وهى التى تناور الان ضد تركيا بينما اردوغان وحيد الكلب غبى ياوحيد اشرب من البحر كل الطرق مسكرة امامك واصبحت مسخرة فى انقرت وامينة ستضربك بالشبشب
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